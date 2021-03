Viele Absagen und ein bisschen Hoffnung

Der heurige Veranstaltungskalender wird kürzer und kürzer. Auch einige der beliebten Volksfeste können nicht stattfinden. Nachdem jenes in Wieselburg, wie berichtet, bereits abgesagt worden ist, ist nun auch klar, dass in St. Pölten Riesenrad und Co. nicht aufgebaut werden. Auch an eine Durchführung des Sommerfestivals am Rathausplatz der Landeshauptstadt ist nicht zu denken. „Alle Veranstaltungen, bei denen es keine fix zugewiesenen Sitzplätze gibt, werden im ersten Halbjahr nicht stattfinden“, ist sich Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice sicher. Noch nicht abgesagt wurde das Frequency-Festival, allerspätestens Mitte Mai soll es aber eine endgültige Entscheidung geben.