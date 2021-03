Beeriges Superfood selbst anpflanzen

Superfoods sind Lebensmittel, denen besonders viele Nährstoffe und Vitamine zugeschrieben werden. So soll die Aronia (oder auch Apfelbeere genannt) mehr Vitamin C, als eine Orange enthalten. In der Baumschule Teuffenbach in Steindorf am Ossiacher See sind verschiedene Beerenpflanzen mit dem Boost für die Gesundheit sowie die klassichen Beerenpflanzen für den eigenen Garten, Balkon oder die Wohnung zu haben.