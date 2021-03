Wäre Tod der Frau vermeidbar gewesen?

Dabei schaut es so aus, als wäre der Tod einer Frau in einem Klagenfurter Spital vermeidbar gewesen - hätte man nur miteinander geredet. So aber hatte die Blutspenderin einen Uganda-Aufenthalt und eine Malaria-Prophylaxe verschwiegen. Und ein involvierter Rotkreuz-Sanitäter hat nun zugegeben, eigenmächtig auf eine Meldung in der Sache verzichtet zu haben.