„Malaria-Krimi“: Rot-Kreuz-Fahrer änderte Aussage

Genau zwei Jahre ist es her, dass eine Kärntner Patientin in einem Krankenhaus an Malaria verstarb - infiziert durch eine verseuchte Blutkonserve. Seitdem kämpft ihre Familie darum, das Drama aufzuklären. Bei einem Zivilprozess am Montag gab es eine entscheidende Wende: Ein-Rot-Kreuz-Fahrer änderte die Aussage.