„Alle Politiker sind in Pandemie massiv gefährdet“

Angesichts der Häufung von Covid-19-Fällen bei Politikern ist eine Debatte entstanden, ob sie so wie andere Berufsgruppen mit vielen Sozialkontakten als eigene Risikogruppe früher geimpft werden sollen. Aus allen Parteien ist da bisher, wie berichtet, Ablehnung gekommen. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) sieht das aber anders und fürchtet keine Priviliegiendebatte: „Ich halte das nicht für ein Privileg. Sondern es geht einfach darum, welcher Personenkreis besonders gefährdet ist. Und da sind Politiker aufgrund der auch in Corona-Zeiten nicht zu vermeidenden vielen Sozialkontakte massiv gefährdet“, so Rabl. Gerade bei Kommunalpolitikern „als Manager der Gemeinden“ sei das so. Da sei es ihm nicht ganz verständlich, wenn man da einen Unterschied zu anderen Berufsgruppen mit vielen Begegnungen mache.