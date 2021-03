Chefkoch von Benetton verwöhnt am Ossiacher See

Aber auch an Land ist Pagitz ein gefragter Koch. „Meine erste Pizzeria hab’ ich in Treibach eröffnet, das Geschäft ging super.“ Um sich zu vergrößern, übersiedelte er an den Ossiacher See. 16 Jahre lang führte er in Bodensdorf das Lokal „Santa Lucia“. „Ich habe dort die Zahl der Mitarbeiter von zwei auf 16 erhöht.“