Historischer Coup von Vlhova: „Superheldin Petra!“

„Petra ist in der Slowakei eine Superheldin, ein Celebrity“, berichtet die Journalistin Veronika Pullmanova von der Sport-Tageszeitung „Dennik Sport“. Vlhova selbst gestand, dass die entscheidenden Rennen alles andere als einfach waren: „Ich habe in den letzten Wochen schon gespürt, dass ich die Erwartungen eines ganzen Landes auf den Schultern trage. Was ich erreicht habe, werde ich wohl erst im Laufe des Sommers realisieren.“