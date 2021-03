Auch Oberösterreich hat einen „Kastl-Greissler“

Bessere Nahversorgung

Nun sorgt der Geschäftsmann auch in seiner Heimat mit diesem ausgeklügelten Konzept für eine bessere Nahversorgung. Sein Franchise-Modell übernahmen in St. Georgen bei Grieskirchen Katharina und Gernot Schmickl. Sie bieten nun auf 15 Quadratmetern Fläche rund 450 unterschiedliche Produkte für den kompletten Einkauf an. In den Regalen finden sich Waren aus den insgesamt neun wichtigsten Sortimentsgruppen. Bemerkenswert: Mindestens 50 Prozent der angebotenen Produkte müssen laut Vertrag direkt aus der Region kommen.