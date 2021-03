Gerichtstermin für „Skandalprinz“ Ernst August

Kommt der Prinz zur Verhandlung wegen Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung am Landesgericht Wels? Mit Spannung warten nicht nur Journalisten aus Österreich und Deutschland auf den Auftritt von Prinz Ernst August von Hannover heute, Dienstag, in Wels. Sie alle sind gespannt, was er zu den Vorfällen im Juli und August in Grünau im Almtal (OÖ) zu sagen hat, die - hätte er sich nicht durch Alkohol und Benzodiazepine fahrlässig in einen Rausch versetzt - als Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Nötigung angeklagt würden.