Girardelli witzelt zu Höfl-Rieschs „Kältetherapie“

Hand aufs Herz: Wem läuft‘s nicht allein beim Gedanken an Temperaturen von unter minus 100 Grad Celsius schon leicht kalt über den Rücken? Na eben! Auch Marc Girardelli, in den 1980er- und 1990er-Jahren einer der besten Skiläufer überhaupt, dürfte es so gehen. Als er heute am Nachmittag auf Facebook einen Beitrag von Maria Höfl-Riesch erhaschte, der sie leicht bekleidet beim Besuch einer Kältekammer zeigte, wurde dem Vorarlberger offenbar ganz anders.