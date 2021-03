SOS-Kinderdorf Lesbos: Von Umsetzung weit entfernt

50 bis 100 Kinder könnten jederzeit in Österreich untergebracht werden

Hauser zeigte sich in dem Interview angesichts der „katastrophalen Situation“ frustriert, der derzeitige Zustand sei „nicht menschenwürdig“. Auch die Suche nach einem Standplatz für einen Container für die Tagesbetreuung gestalte sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig. Man könne aber stattdessen jederzeit 50 Kinder in Österreich unterbringen, nach einiger Zeit auch bis zu 100, bekräftigte sie ein schon früher geäußertes Angebot in Richtung Bundesregierung, das die ÖVP bisher stets ablehnte.