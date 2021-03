Kuriose Panne: Große Verwirrung um Bayern-Profi

„Mangel an Professionalität“

Die Folge: Man ging auf Ursachenforschung. „Ich habe später erfahren, dass Fecafoot (Anm. d. Red.: Kameruns Fußballverband) sich bei den Bayern entschuldigt hat, weil sie die Einladung des Spielers nicht verschickt haben. Anscheinend haben sie die Einladung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt und es erst am Montag bemerkt“, so Choupo-Motings Vater. Nachsatz: „Das ist ein Mangel an Professionalität!“ Sein Sohnemann steht Kamerun in der WM-Qualifikation somit nicht zur Verfügung.