Kriegsschiff soll Unterseekabel beschützen

Autonome Unterwasserdrohnen an Bord

Ausgestattet mit „fortschrittlichen Sensoren“ und einer „Reihe von ferngesteuerten und autonomen Unterwasserdrohnen, die Daten sammeln“, soll daher künftig ein neues Schiff die Unterseekabel in nationalen als auch internationalen Gewässern überwachen. In See stechen soll es demnach 2024 mit insgesamt 15 Mann und Frau Besatzung.