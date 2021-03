Atletico bleibt gegen Alaves voll auf Meisterkurs

Atletico Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Liga auf Meisterkurs! Die „Colchoneros“ gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen Alaves 1:0 und liegen damit wieder sechs Punkte vor Real Madrid. Der FC Barcelona würde mit einem Sieg im Abendspiel bei Real Sociedad bis auf vier Punkte an Atletico herankommen. Das Goldtor für den Hauptstadt-Klub erzielte Luis Suarez in der 54. Minute. Atletico-Goalie Jan Oblak parierte in der 86. Minute einen Elfmeter von Joselu.