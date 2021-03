Benzema erneut Reals Matchwinner bei 3:1 in Vigo

Benzema hat nun in sechs Spielen in Folge immer getroffen - auch die kurze Pause wegen Adduktorenproblemen konnte seinen Lauf nicht stoppen. Seit seiner Rückkehr vor zwei Wochen war er in der Meisterschaft an jedem Tor von Real beteiligt. In Vigo bereitete er das 3:1 von Marco Asensio in der Nachspielzeit vor. Für Celta verkürzte Santi Mina (40.) kurz vor der Pause.