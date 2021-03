„Entschiedenes Vorgehen“ gegen Hassbotschaften

Innenminister Karl Nehammer hat am Tag nach den Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen in Wien den Einsatzkräften für ihre Arbeit gedankt. Diese habe hervorragende Arbeit geleistet. Anlässlich des Anti-Rassismus-Tages, der am 21. März begangen wird, rief der ÖVP-Minister dazu auf, „Hate-Crime weiterhin verstärkt den Kampf anzusagen“.