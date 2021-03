ÖFB-Kader in WM-Quali doch mit allen Legionären

Wie hier bereits berichtet, wird Österreich in der WM-Qualifikation am Donnerstag in Schottland mit der aktuell stärksten Mannschaft spielen! Im am Sonntagvormittag nominierten Kader scheinen nun doch sämtliche 19 Deutschland-Legionäre sowie Frankreich-Gastarbeiter Adrian Grbic auf. Diese 20 Spieler haben auch die Reiseerlaubnis für den Glasgow-Trip.