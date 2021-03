Für auf Eis gelegte Thermen ist kein Land in Sicht

Aktivitätenprogramm für Mitarbeiter

Vor den morgigen Beratungen der Regierung scheint ein Wiederaufsperrtermin in weiter Ferne. Im Spa-Resort Therme Geinberg wird frühestens mit dem 30. April gerechnet. „Und der erscheint uns schon als sehr optimistisch“, sagt Geschäftsführer Manfred Kalcher, der deshalb nun ein Aktivitätenprogramm für die rund 300 Beschäftigten auf die Beine stellt: „Wir wollen etwas tun, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt und der Teamgeist aufrecht erhalten bleibt.“ Viereinhalb Monate sind Gastronomie und Hotellerie geschlossen, die Hauptsaison für die Thermen ist futsch, finanzielle Unterstützungen fließen teils nicht in dem Umfang wie benötigt oder nur langsam. „Die Instrumente sind ziemlich komplex, manchmal stehen auch die Durchführungsrichtlinien noch nicht“, so Kalcher.