Stream-Festival findet coronabedingt in Netz statt

Acts wie Lou Asril oder Thees Uhlmann hätten an der Linzer Donaulände Konzerte spielen sollen – und das schon letztes Jahr. Was coronabedingt erst auf heuer verschoben wurde, muss nun komplett ins Internet verlegt werden. Zwar hatte man ein Sicherheits-Konzept mit getrennten Bereichen und einer Besucherbegrenzung in der Schublade, doch auch dieses scheint für Ende Mai zu unsicher, zumal es noch immer kein Datum für Kulturöffnungen gibt.