Forderung nach Lockerung in Pflegheimen wird laut

Während in der zweiten Corona-Welle noch rund jeder zweite Pandemie-Tote ein Heimbewohner war, hat sich dieses Verhältnis nun deutlich verbessert. Während der zweiten Infektionswelle lag der Anteil der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Pflegeheimbewohner noch bei 40 bis 60 Prozent, in den ersten beiden März-Wochen wohnten dagegen weniger als zwei von zehn Verstorbenen in einem Heim.