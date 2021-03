Kriminalstatistik: Weniger Anzeigen im Jahr 2020

Auch in Salzburg wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Delikte angezeigt. Der Rückgang von 33.007 auf 28.083 Anzeigen lag mit 14,9 Prozent dabei über dem Bundesschnitt. Zugleich konnte die Aufklärungsquote auf einen Höchstwert von 56,8 Prozent gesteigert werden - ein Plus von zwei Prozentpunkten, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag informierte. Ein Plus gab es bei Gewaltdelikten in der Privatsphäre und beim „Geschäftsmodell“ Internetkriminalität.