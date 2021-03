Küchen-Boom fordert Händler und Hersteller

Planung per Videotelefonie, Gustieren im digitalen Schauraum

„Immer mehr Menschen renovieren ihre alte Küche oder tauschen sie aus - die Küche wurde in den letzten Jahren zum Statussymbol des Wohnens“, sagt Thomas Saliger, Sprecher des Möbelhändlers XXXLutz. Die Welser boten während des Lockdowns an, per Videotelefonie die Planung zu erledigen, ewe Küchen richtete einen digitalen Schauraum ein - beides kam gut an.