So sieht der flüchtige Linzer Bankräuber aus!

Am 17. März 2021 gegen 16.30 Uhr betrat ein unbekannter Täter mit einem Revolver eine Bank in der Linzer Innenstadt. Damit bedrohte er die Bankangestellte und forderte in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Täter zu Fuß Richtung Innenstadt. Eine intensive Fahndung nach dem Täter verlief bis jetzt noch ohne Erfolg.