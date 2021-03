Katherine Heigl: Zwei Titanplatten im Hals!

Katherine Heigl spielte 1994 als Teenager ihre erste Hauptrolle als Tochter von Gerard Depardieu in der Komödie „Daddy Cool - Mein Vater der Held“. Richtig bekannt wurde später als Ärztin Izzie Stevens in der Serie „Grey’s Anatomy“. In der Netflix-Serie „Immer für dich da“ („Firefly Lane“), die Anfang 2021 online ging, spielt sie neben Sarah Chalke, deren beste Freundin Tully Hart, die nach einer schweren Kindheit als TV-Moderatorin Karriere gemacht hat.