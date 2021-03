Tiroler (25) in Sex-Falle gelockt und erpresst

Es begann als Flirt, wurde dann zum Sex-Chat und mündete schließlich in einer Erpressung! Am Mittwochvormittag wurde der 25-Jährige von der unbekannten Dame via Freundschaftsanfrage auf „Facebook“ kontaktiert. „Nach dem Wechsel auf den Videochat dieser Plattform nahm das Opfer nach entsprechender Animation pikante Handlungen an sich selbst vor, wobei gleichzeitig am Monitor des Opfers eine Aufzeichnung von sich selbst eingeblendet wurde“, heißt es seitens der Polizei.