Im Sommer könnte es 4,6 Millionen Geimpfte geben

„Die heute von der EU-Kommission angekündigte vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen an Biontech/Pfizer lässt für Österreich rund 200.000 Impfdosen erwarten“, hieß es in einer Aussendung des Ressortchefs am Dienstagabend. Ab Juli würden zudem weitere elf Millionen Dosen an bereits zugelassenem Impfstoff für das dritte Quartal geliefert.