Erboster Elton John wirft Vatikan Heuchelei vor

„Wie kann der Vatikan homosexuellen Partnerschaften den Segen verweigern, zugleich jedoch Profit aus Investitionen in Millionenhöhe in meinen Film ,Rocketman‘ schlagen?“, fragte Elton John auf Twitter in einem Post. Der Hashtag „hypocrisy“ (Heuchelei) impliziert, dass er dies der Kirche vorwirft.