Volksschule Arzl im Pitztal behördlich geschlossen

47 Personen waren mit Stand Dienstagmittag in Arzl im Pitztal mit dem Coronavirus infiziert. Während eine mögliche Verbindung zu einer Demo-Fahrt nach Wien die Wogen hochgehen lässt, erklärte Bürgermeister Josef Knabl bereits am Montag, dass „der Herd der Infektionen, so wie es aussieht, die Volksschule“ sei. Diese bleibt nun bis einschließlich Sonntag, 21. März, behördlich geschlossen, berichtete das Land.