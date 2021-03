Corona-Explosion in Tirol nach Fahrt zu Wien-Demo?

Das Video der Busfahrt am 6. März zeigt, dass der Bus nicht nur voll besetzt war, es wurden auch keine Masken getragen. Zudem sangen die Passagiere. Für den Grünen-Klubobmann im Landtag gibt es einen Zusammenhang mit dem Anstieg der Infektionszahlen im Bezirk Imst: Die Corona-Demo in Wien sei „mit sehr großer Sicherheit eine der großen Ursachen“, warum die Infektionszahlen in einigen Gemeinden im Tiroler Oberland derzeit so stark steigen würden, so Mair gegenüber Ö1.