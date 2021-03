2521 Neuinfektionen, 34 weitere Todesfälle

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 644 neuen Fällen in Wien gemeldet, gefolgt von Niederösterreich mit 508 Neuinfizierten. 388 wurden in Oberösterreich verzeichnet, 322 in der Steiermark, 212 in Salzburg, 210 in Tirol, 109 im Burgenland, 101 in Kärnten und 27 in Vorarlberg.