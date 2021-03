ÖFB-Team: Im „neuen Gewand“ - alle sind voll heiß!

Österreichs Fußballteam startet wie geplant am 25. März in Glasgow in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar - aufgrund der unzähligen Corona-Maßnahmen und -Verbote allerdings im totalen „New Look“. Aller Voraussicht nach fehlen 14 Deutschland-Legionäre, bedeutet, dass Teamchef Franco Foda einen 30-Mann-Großkader für die Spiele in Schottland (25. 3.) und danach gegen Färöer (28. 3.) und Dänemark (31. 3.) nominieren wird, in Wien dürfen die Deutschland-Legionäre wieder spielen.