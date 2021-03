Feuerwehrmann wurde für Nachbarin zum Retter

Ein unglücklicher Sturz in der Wohnung brachte eine 72-jährige Frau am Sonntagabend im oberösterreichischen Traun in eine verzweifelte Lage. Sie konnte nicht mehr aufstehen und erreichte das Telefon nicht. Nach mehr als einer Stunde hörte ein Nachbar Rufe, er alarmierte die Einsatzkräfte.