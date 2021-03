Marco Schwarz: „Diese Kugel steht ganz, ganz oben“

Schon vor dem Finale in dieser Woche in Lenzerheide ist Schwarz nicht mehr vom Slalom-Thron zu stürzen. Der Beweis dafür, wie konstant und dominant der einstige Speed-Jungstar (Junioren-WM-Gold im Super-G!) im Stangenwald unterwegs war. „Egal, ob eisig, aggressiv, salzig oder auf so einer Schweinspiste wie hier in Kranjska Gora – ich war auf allen Verhältnissen richtig schnell“, freute sich der mehr als würdige Champion. Der letzte Schritt gestern in Slowenien war kein leichter. Seit Mittwoch hatte sich der 25-Jährige mit üblen Rückenbeschwerden herumschlagen müssen. Den RTL am Samstag ließ er daher aus („Da hätte ich nur wischiwaschi fahren können“), für gestern wurde er von seinen beiden Physios und seinem Kondi-Trainer unter höchstem Einsatz halbwegs fit gemacht.