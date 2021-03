Auf der Suche nach den jungen Journalisten

Print, Online, Radio und TV, Medienrecht, Medienethik und Recherche – guter Journalismus will gelernt sein. Im fünfwöchigen Grundlehrgang der Tiroler Journalismusakademie geben Top-Medienexperten, Wissenschaftler und Journalisten ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Insgesamt zwölf am journalistischen Beruf Interessierte können am fünfwöchigen Grundlehrgang an der Innsbrucker Volkshochschule teilnehmen. Die Besten der Teilnehmer haben anschließend die Möglichkeit, drei je zweimonatige Praktika in unterschiedlichen Tiroler Redaktionen zu absolvieren – auch bei der „Tiroler Krone“.