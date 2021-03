Dolmetscher für Eltern, die nicht Deutsch sprechen

Erst waren es nur Pilotprojekte, jetzt wird das Projekt in ganz Österreich ausgerollt: Für Eltern, die kaum Deutsch sprechen, sollen in Sprechstunden an Schulen in Zukunft im großen Stil ausgebildete Video-Dolmetscher zugeschaltet werden. Bisher übersetzten in solchen Fällen häufig andere Lehrkräfte - oder gar die Kinder selbst, heißt es aus dem Bildungsressort. Minister Heinz Faßmann (ÖVP) nennt den flächendeckenden Einsatz von Video-Dolmetschern einen „wichtigen Beitrag zur Stärkung der Integrationsarbeit“, der auch „Pädagogen entlastet“.