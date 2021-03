Adi Hütter, Kermit und „Dirty Dancing“

Erfolgs-Duo bei Grödig

Mit Grödig stiegen sie später als Trainer-Duo in die Bundesliga auf. Schon damals fiel „Co“ Glieder auf: „Adi beschäftigt sich extrem viel mit verschiedensten Dingen, denkt sich immer wieder neue Sachen aus. Das ist noch heute so.“ Mit Ex-Ö3-Journalist Mario Lug feilte Hütter privat an seiner Öffentlichkeitsarbeit. Eines von Hütters Lieblingsthemen als Trainer ist die Menschenführung. Glieder, der heute als selbstständiger Spielerberater für die Agentur „More than Sport“ tätig ist, betont: „Er nimmt sich für jeden Spieler Zeit. In Frankfurt hält jeder sehr viel von ihm.“ Tenor der Spieler: „Er macht uns besser, sieht uns nicht als Maschinen, sondern als Menschen.“