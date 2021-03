Kärnten soll Europas Vorzeige-Radland werden

„Wir investieren allein heuer sechs Millionen Euro und setzen 62 Maßnahmen um“, berichtet Gruber. 3,4 Millionen fließen in den Radwegebau. „Der Fokus liegt dabei auf Lückenschlüssen, insbesondere an den Kärntner Seen.“ Gruber verwies dabei auf die Radwege am Faaker See und am Wörthersee Südufer. Auch der Lückenschluss zwischen Feldkirchen und Glanegg wird vorangetrieben. In den Radweg durch die Lieserschlucht fließt eine Million. „Für Radrücken werden 300.000 Euro investiert.“