Türkei-Botschafter besuchte Chef der Grauen Wölfe

Nach der Verunglimpfung des Weihnachtsfestes im Vorjahr und anderen „Tritten ins Fettnäpfchen“ sorgt Ozan Ceyhun wieder einmal für Wirbel - und das gleich von Wien bis zum Bosporus. Wie die türkische Tageszeitung „Yeniçağ Gazetesi“ berichtet, hat der Botschafter in Wien bereits Ende Februar die Zentrale der ultra-nationalen Grauen Wölfe in der Donaustadt besucht und wurde von deren Präsident Ali Can empfangen.