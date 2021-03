Brüssel: EU-Staaten bestellten zum Teil weniger

Heftige Kritik an Kurz von Oppositionsparteien

Die Vorwürfe sorgten bei den Oppositionsparteien für heftige Kritik - allerdings an Kurz. Der Kanzler versuche „auf unwürdige Art und Weise, Sündenböcke für sein Versagen zu finden“, meinte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher. Kurz wisse „nicht einmal, was seine Spitzenbeamten in der EU ausverhandeln“, so Kucher in einer Aussendung. Der FPÖ-EU-Parlamentarier Harald Vilimsky fragte auf Twitter: „Wann schmeißen Kurz/Anschober nach der ,Impfstoff Benachteiligung Österreichs‘ Ihren in der EU dafür zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden des ,Gemeinsamen EU-Impfstoffausschusses‘ hinaus?“.