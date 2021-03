Zahnarzt aus Bad Hofgastein ist jetzt angeklagt

Im Detail werden dem Deutschen (48) zwei Vorfälle vorgeworfen, bei denen er Menschen einer möglichen Infektion aussetzte: Laut Strafantrag hat er eine Stunde lang einen Patienten behandelt, obwohl er bereits da von seinem positiven Testergebnis wusste. Fünf Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Praxis. Am nächsten Tag verließ er trotz behördlicher Anordnung seine Quarantäne und fuhr in die Arbeit. Dort trug er laut Staatsanwaltschaft auch seinen Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt.