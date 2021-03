„Arzt schrie Mitarbeiter an und trank in Praxis“

Nicht nur das: Der Doktor soll sich am Arbeitsplatz regelrecht aufgeführt haben. Als „sehr jähzornig“ und „unfreundlich“ wird er von einem Zeugen beschrieben. Mit Mitarbeitern sei er „sehr aggressiv“ umgegangen - er habe sie auch immer wieder angeschrien und sie so in Angst versetzt, geht aus einer Aussage hervor. Der Zahnarzt wurde auch schon wegen gefährlicher Drohung gegenüber einer Mitarbeiterin angezeigt. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber ein: Es habe sich um eine situationsbedingte Unmutsäußerung gehandelt.