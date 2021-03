Oberösterreichs Energiehändler als Öl-Lobbyisten?

„Technik hat Zukunft“

Diese sollen in der Zukunft mit synthetischen, also künstlich erzeugten CO2-neutralen Brenn- und Kraftstoffen betrieben werden. Eine so genannte Power-to-Liquid-Anlage ermögliche es, Wasserstoff in Verbindung mit Kohlendioxid in einen synthetischen Brenn- und Kraftstoff umzuwandeln, der als Heizöl und Diesel unmittelbar eingesetzt werden könne, heißt es in dem Schreiben der Fachgruppe. Der Energiehandel ist auch an der Errichtung einer Pilotanlage dafür beteiligt, deren Produktion bei Graz mit Ende 2022 starten soll.