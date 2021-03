100.000.000.000 € | Jubel und Zweifel

Was sagt uns diese Zahl: 100 Milliarden Euro. Abstrakt, oder? 100.000.000.000 € - das ist die selbe Summe. Auch abstrakt, aber sogar noch eindrucksvoller. Daher haben wir für die heutige „Krone“-Schlagzeile - jedenfalls in den meisten Ausgaben - diese Zahl verwendet. Weil sie uns suggeriert, dass dies eine unvorstellbare Summe sein muss. Was es mit dieser Summe auf sich hat? Experten haben jetzt errechnet, dass uns Corona so viel kostet. Nein, nicht weltweit, sondern allein in Österreich! Eingerechnet sind der Verlust an Wertschöpfung und die Kosten für die Hilfen durch die öffentliche Hand. Wie wir das wohl verkraften werden? Das wird uns nicht nur viel Geld, sondern vor allem auch viel, viel Kraft kosten!