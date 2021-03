Ransomware-Attacken werden immer gefährlicher

Daten in Geiselhaft

Ransomware nennen IT-Security-Kenner bösartige Verschlüsselungssoftware, mit der Hacker wichtige Daten verschlüsseln und Computernetze lahmlegen, um anschließend für die Entsperrung hohe Summen zu erpressen. In Deutschland sind in den vergangenen Jahren unter anderem Dutzende von Krankenhäusern auf diese Weise angegriffen worden.