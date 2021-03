So backen Sie das perfekte Osterlamm!

So landet das Lamm gerne - in welcher Form auch immer - zu Ostern auf dem Tisch. Auch das traditionelle Osterlamm darf nicht fehlen. Das Rezept ist einfach und kann schnell noch am Tag vor Ostern zubereitet werden. Das Osterlamm schmeckt natur schon sehr gut, kann aber natürlich auch mit Marmelade bestrichen werden.