Lieferengpässe bei den Schnell-Tests

Sie könne die Aufregung der Erziehungsberechtigten nicht verstehen, niemand habe sich bei ihr darüber beschwert. In einem Informationsschreiben werde sie sich nun an die Eltern wenden und die Situation aufklären. Auch in der Bildungsdirektion streitet man ab, zu wenig Tests an die Volksschule geliefert zu haben. „Das passierte nur einmal in der allerersten Schulwoche, in der getestet wurde. Da gab es zu wenige Testkits an einer Volksschule im Lungau“, berichtet Eva Engelsberger von der Bildungsdirektion. Bei Engpässen können sich Schulen jederzeit melden, es seien genug Tests auf Lager.