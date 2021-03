„Impf-Drängeln“: Strafrecht lässt Ortschef in Ruhe

„Ich bin damals gefragt worden, ob ich geimpft werden will, und hab mich darauf verlassen, dass alles rechtens ist. Gott sei Dank ist das im LKA-Abschlussbericht so bestätigt worden“, sagt Josef Bleckenwegner (56), SP-Ortschef von Eberschwang, der in den vergangenen Wochen dafür öffentlich heftig kritisiert worden war. Bezeichnungen wie „Impf-Vordrängler“ waren noch die harmlosesten. Die Staatsanwaltschaft Ried leitete gegen Bleckenwegner ein Verfahren wegen des „Verdachts der Anstiftung zum Amtsmissbrauch“ ein.