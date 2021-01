Ortschefs entschuldigen sich für „Impf-Fehltritte“

Kritik an Gesundheitsminister

Unterdessen schaut sich die Staatsanwaltschaft Ried die Impfaffäre im Bezirksaltenheim Eberschwang näher an, wo diverse Leute regelwidrig auf die Impfliste gesetzt wurden. In Frage käme als Delikt etwa Amtsmissbrauch durch die Heimleitung; bei den Empfängern unbefugter Impfungen greift das Strafrecht eher nicht. SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer beanstandet deshalb, dass in den Covid-19-Verordnungen des Gesundheitsministers keine Vorsorge zur Bestrafung von solchen „Impf-Erschleichern“ getroffen wurde.