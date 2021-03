Umstrittene Katar-WM: Kein Boykott der Franzosen

Ungeachtet der jüngsten Boykott-Aufrufe wird Fußball-Weltmeister Frankreich an der WM in Katar im Falle einer erfolgreichen Qualifikation teilnehmen. Das sagte Verbandspräsident Noel Le Graet der Nachrichtenagentur AFP: „Katar wurde vor langer Zeit von verantwortlichen Personen ernannt, wir werden ein Jahr vorher die Organisation nicht infrage stellen. Frankreich wird in Katar sein, wenn es sich qualifiziert.“