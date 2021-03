Längere Quarantäne bei dem Verdacht auf Mutation

Wenig bestätigte Fälle

Derzeit besteht in Oberösterreich bei rund 50 Prozent aller Infektionen ein Mutationsverdacht - konkret sind es momentan 1.467 aktive Fälle, in denen großteils die britische Variante vermutet wird. Von der südafrikanischen Form gibt es aktuell zwei bestätigte Fälle im Bezirk Gmunden und acht Verdachtsfälle in Linz.